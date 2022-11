La Guardia di Finanza di Salerno dona alla Caritas 57.000 kg di bio-combustibile sequestrato

Stamattina, la Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Caritas 57.000 kg di bio-combustibile, per la devoluzione alle strutture dell’Ente a Sapri e Postiglione. Si tratta di oltre 2.200 confezioni di nocciolino ad uso riscaldamento, un materiale dotato di un elevato potere calorico, il cui impiego per impianti bio-massa rappresenta una valida alternativa al legno in pellet. La merce in questione era stata sequestrata nell’ambito di un controllo effettuato dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, all’esito del quale essa era risultata priva delle indicazioni in lingua italiana, contrariamente a quanto prescritto delle norme del Codice del Consumo.

Ai fini della presente iniziativa, i Finanzieri hanno richiesto e ottenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura l’autorizzazione a poter donare il prodotto cautelato - normalmente destinato alla distruzione - a scopi di beneficenza. Al momento della consegna, avvenuta presso la sede della Tenenza cilentana, hanno presenziato anche i responsabili dell’Ente confessionale, i quali hanno espresso parole di apprezzamento e gratitudine per la solidarietà manifestata, ancora una volta, dalla Guardia di Finanza, la cui azione si estende anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, per perseguire più ampi fini sociali.