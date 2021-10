"Metodo Angelina Jolie" per ringiovanire: Luca Abete fa visita alla finta dottoressa di Salerno

Il "metodo Angelina Jolie" è talmente rivoluzionario che... la finta dottoressa è scappata via! Mi ha lasciato però le pantofole per ricordo!

Lo ha detto l'inviato del tg satirico Striscia La Notizia, Luca Abete che si è recato a Salerno, a far visita ad una finta dottoressa che si fingeva specializzata in iniezioni di botulino, pur ammettendo candidamente di non essere in possesso di alcun titolo o autorizzazione per esercitare la professione. Abete l'ha inseguita lungo via Santi Martiri Salernitani e via Dalmazia: per fuggire rapidamente, la finta dottoressa si è tolta le pantofole che portava ai piedi invece delle scarpe, lasciandole in strada, ed è salita poi a bordo di un'auto, in via Memoli, dileguandosi.