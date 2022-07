“Il fiore di Minerva” di Carmine Mari vincitore del Book Tsd Summer Cup 2022

"Il fiore di Minerva" del salernitano Carmine Mari è il vincitore del Book Tsd Summer Cup 2022, il concorso di Thriller Storici e Dintorni, https://www.facebook.com/thrillerstoriciedintorni, a cura di Roberto Orsi. Alla seconda edizione per Marlin editore, il libro vince, grazie al pubblico di lettrici e lettori, come romanzo storico più amato tra quelli pubblicati nell'ultimo anno.

Il commento

Grande la soddisfazione dell'editore Sante Avagliano, che vede premiato "un romanzo di qualità capace di entrare nel cuore di chi legge". Da parte sua, l'autore commenta così la vittoria: "Non avevo mai partecipato a una sfida letteraria di questo tipo e visti i numeri mi viene la pelle d’oca. «Il fiore di Minerva» si è aggiudicato il primo premio di questo autorevole contest letterario. Una pagina seguitissima da lettrici e lettori attenti e appassionati del romanzo storico. Non mi aspettavo un sostegno così numeroso. Confesso di avvertire un po’ di commozione – rivela Carmine Mari – perché la cosa è nata spontanea, con tanti amici che si sono prodigati per la vittoria finale, condividendo post e invitando al voto. Un altro passo avanti per «Il fiore di Minerva» e un riconoscimento del pubblico dei social. Héctor e Costanza, i miei personaggi, saranno felicissimi per la notizia. Come sempre, all’orza lunga!”.

Si tratta di un thriller rinascimentale che restituisce le atmosfere affascinanti di un secolo carico di passioni accese e segreti ben custoditi, e che con dialoghi serrati, dettagli ben ricostruiti e piccoli indizi inchioda il lettore fino alla soluzione dell’enigma. Carmine Mari vive a lavora a Salerno e, con le sue storie, ha reso protagonista la sua città, inserita un un contesto di intrighi internazionali. Per Marlin ha pubblicato il romanzo Hotel d'Angleterre (2021), una fortunata spy story a sfondo storico, alla sua seconda edizione e vincitore del Premio Giallo al Centro 2021.