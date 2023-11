Musica, i salernitani Fiori di Cadillac tornano con "Ultima nave"

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 17 novembre “Ultima nave”, il nuovo singolo dei salernitani Fiori di Cadillac. La produzione musicale del brano è di Frank Sativa. “Ultima nave” si apre con un campionamento vocale femminile su cui si inseriscono suoni elettronici e un beat da club: su questo tappeto sonoro scorre la voce eterea di Luigi Salvio che ha scritto un testo sentimentale capace, nello stesso tempo, di descrivere alcuni atteggiamenti della società contemporanea, e disegna una melodia che ha un legame con la tradizione più innovativa del cantautorato italiano. Tra un verso e l’altro, inoltre, c’è una citazione di Loredana Bertè…

Il nuovo singolo

Il duo pubblica questo brano electro-pop dopo una lunga pausa dovuta alle conseguenze della pandemia. Nei primi mesi del 2020, infatti, la band ha pubblicato per Inri il suo secondo album, “Fuori dalla storia”, realizzato con la direzione artistica di Giulio Ragno Favero, ma l’emergenza Covid ha stravolto tutti i piani. “Ultima nave” si ricollega indirettamente a questa vicenda e i due membri della band, Luigi Salvio (voce, piano, chitarra, basso, synth) e Valerio Vicinanza (batteria, drum machine, synth), così ne raccontano la genesi: “Il brano nasce da un lungo confronto che abbiamo avuto sul senso di continuare a fare musica, nonostante le molte difficoltà di questi ultimi anni. Il risultato è che ci siamo detti che era il momento di raccontare tutto e che questa era la nostra ultima nave, la nostra ultima possibilità, senza aver più paura di nulla, dei meccanismi, del mercato, dei soldi, del consenso. Da quella sera nasce 'Ultima nave'. L’ultima nave per diventare noi". Un altro passo decisivo che ha spinto i Fiori di Cadillac a ricominciare a lavorare con tenacia alla propria musica è stato l’incontro con il torinese Frank Sativa, direttore artistico e produttore musicale - già al lavoro per artisti come Willie Peyote e Tormento – con cui è nata una proficua collaborazione.