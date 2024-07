La giunta comunale di Fisciano ha deliberato l'attivazione di uno sportello "Eurodesk", destinato a promuovere le opportunità europee per i giovani, con particolare attenzione alla mobilità educativa transnazionale. L'obiettivo è facilitare l'accesso dei giovani alle opportunità offerte dall'Unione Europea. Lo sportello sarà operativo un giorno al mese, promuovendo iniziative e attività che favoriscano la crescita educativa e formativa.

Lo sportello

La giunta ha affidato al Responsabile del Settore Affari Istituzionali il compito di individuare, nei modi e nelle forme di legge, un soggetto con cui stipulare una convenzione per la gestione dello sportello. La gestione dello sportello sarà regolamentata dallo stesso Settore, che definirà i termini e le modalità di servizio, nel rispetto delle risorse stanziate in bilancio. L'attività dello sportello sarà monitorata e sostenuta per garantire l'efficacia degli interventi a favore dei giovani, in linea con le politiche giovanili del Comune di Fisciano.