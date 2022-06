“Sinnaco..pe' 'vvocazione, il ricordo a Fisciano di Gaetano Sessa

In occasione del 17° anno della scomparsa di Gaetano Sessa (3 maggio 1936 - 19 giugno 2005), uomo politico che ha lasciato un ricordo indelebile per tutta la comunità di Fisciano, si svolgerà nell’aula consiliare di Palazzo di Città, un evento commemorativo a lui dedicato.

L'evento

Egli è stato primo cittadino di Fisciano per cinque mandati, fondatore della “B.C.C. di Fisciano”, della Pro Loco Fiscianese, dirigente dell’Atacs e protagonista del trasferimento

dell’Università a Fisciano. Per tale cerimonia sono stati invitati alcuni amici che hanno condiviso con lui quella stagione politica e che in questa sede lo ricorderanno attraverso pensieri ed aneddoti. Si prevede: la proiezione di un video-documento di Pavel Molina Ruiz che ricorderà in modo speciale la figura di Gaetano Sessa e l’esposizione dell’opera #gaetanosessa, realizzata dall’artista Girolamo Santulli, che sarà donata all’amministrazione comunale.