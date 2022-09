Fisciano, presentato il progetto "Garanzia Giovani": 12 ragazzi al lavoro

Presentato ufficialmente presso il Comune di Fisciano il progetto "Garanzia Giovani", che vedrà per 12 giovani del territorio concretizzarsi un’opportunità formativa grazie alla quale potranno sia acquisire nuove competenze che apprestarsi al mondo del lavoro. All'incontro sono intervenuti il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, e l'assessore Teresa D'Auria.

Il progetto

"Dodici ragazzi del nostro territorio potranno fare esperienza nel Comune di Fisciano e nella nostra società partecipata Fisciano Sviluppo" sottolinea Sessa, che aggiunge: "Un modo per avviarli al mondo del lavoro, facendogli fare esperienza diretta e permettendo di capire come funzionaun'amministrazione pubblica, vivendola dall’interno. Stiamo lavorando per non lasciare nessuno indietro e coinvolgere tutta la comunità, soprattutto le fasce più deboli. Un periodo complicato per il nostro paese con l'aumento delle bollette e delle spese quotidiane. Il Comune vuole tutelare la comunità, anche mettendo in campo un incentivo per i più deboli garantendo un ulteriore sussidio rispetto a quello che farà il Governo centrale". "Nello specifico - aggiunge l'assessore D'Auria - abbiamo impegnato 6 ragazzi all'interno dell’Ente che lavorano a stretto contatto con il personale. L'altra parte del progetto che coinvolge gli altri 6 ragazzi, si svolge alla Fisciano Sviluppo e anche in questo caso i ragazzi sono stati collocati in diversi settori. Sono soddisfatta perché siamo riusciti ad attivare questa misura di garanzia giovani per la prima volta nel nostro Comune. Noi come Amministrazione abbiamo avviato diverse misure di avviamento al lavoro perché ci crediamo molto. Per i nostri giovani si tratta di un'opportunità importante per fare esperienze concrete e acquisire nuove competenze. Tengo inoltre a precisare che stiamo lavorando per lo "Sportello Lavoro", strumento importante per il territorio che dovrebbe tornare operativo l'anno prossimo".