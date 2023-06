Fisciano, presentato il progetto di inclusione sociale “Oltre la Disabilità”

Presentato “Oltre la disabilità”, il progetto che nasce dalla collaborazione tra l’Associazione di promozione sociale The club “84zero84”, l’azienda Mc Donald’s e l’Ufficio delle Politiche sociali del Comune di Fisciano. Lo scopo è creare momenti di inclusione sociale, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze con disabilità residenti nella Valle dell’Irno e che frequentano i centri polifunzionali. Quest’ultimi nei mesi di giugno e luglio avranno la possibilità di vivere, all’interno del Ristorante Mc Donald’s di Fisciano, esperienze ricreative, partecipando ad attività e laboratori, nonché a momenti di convivialità insieme ai volontari dell’associazione The Club 84zero84. L’obiettivo principale del progetto è favorire una maggiore crescita individuale, stimolare una corretta educazione alla convivenza e potenziare le capacità di socializzazione attraverso dirette esperienze di vita.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Sessa:“Un ringraziamento al Mcdonald's di Fisciano che è sempre vicino a tutte le iniziative che il Comune mette in campo. Questa è una dimostrazione della forte interazione ed integrazione che si è creata da subito tra il Comune ed il Management del McDonald's, così come si è creata per tante altre realtà del nostro territorio. Il progetto "Oltre la disabilità" è un progetto importante che dà supporto alle persone diversamente abili, favorendone l’inclusione sociale. Ringrazio l'associazione The Club 84zero84, un’associazione del nostro territorio con cui collaboriamo sinergicamente. Grazie a questi ragazzi, infatti, siamo riusciti a mettere in campo in questi anni diverse iniziative che non solo, hanno portato lustro alla nostra comunità, ma che riescono al contempo, a creare un senso di coesione sociale sul nostro territorio”. Presente il general manager della Global Family Food Vittorio Ambrosini: “Ringrazio il sindaco e tutta l’Amministrazione che ci ha coinvolto in questo progetto, perché la difficoltà maggiore che abbiamo quando arriviamo su un territorio nuovo è proprio quella di come creare quei rapporti che possono esserci utili a restituire alla comunità quello che appunto noi riceviamo dalla comunità. E’ infatti attraverso l'amministrazione comunale e gli enti locali che si riesce ad avere un punto di contatto con la cittadinanza che ci accoglie, dandoci la possibilità di interagire concretamente con essa. Noi cerchiamo di partecipare a qualunque tipo di iniziativa che rientri nelle nostre possibilità proprio per restituire al territorio ciò che ci dà e per essere più vicini alla comunità. Lo abbiamo fatto con le “Giornate dell’ambiente” cercando di dare una mano al decoro urbano di Fisciano. Abbiamo deciso di partecipare anche a questa iniziativa - che abbiamo fatto anche con il Comune di Nocera - “Oltre la disabilità” è un modo per essere vicini e stare insieme e coinvolgere le persone con disabilità, accogliendole all’interno del nostro punto vendita e, com’è la filosofia di McDonald’s, cercando di creare una sorta di ambiente familiare che possa essere in qualche modo d'aiuto a questi ragazzi e farli sentire a casa propria, coinvolgendoli in attività con i ragazzi che lavorano con noi e creando momenti di convivialità. Siamo felici di questo progetto e non vediamo l’ora di poter iniziare ad accogliere questi ragazzi presso la nostra struttura.”

L’assessore Teresa D’Auria:

“Creare una comunità più inclusiva possibile è stata fin dalla nostra prima consiliatura, la mission di questa amministrazione, ma non lo si può fare da soli se non si hanno sul territorio attori importanti come ad esempio la vicinanza delle aziende. Quindi ringrazio tantissimo, in primis, McDonald's perché da sempre condivide con noi numerose iniziative, come quella di natale scorso o quella delle giornate per l’ambiente e poi tutte le associazioni che come 84zero84 ci permettono di realizzare dei progetti e degli eventi che vanno a beneficio del territorio. Voglio ringraziare particolarmente i ragazzi e le ragazze dell’Associazione The Club 84zero84, sia per perché ci aiutano fattivamente con il loro operato, sia per il loro supporto e la loro capacità inventiva di proporre al Comune nuovi format ed eventi. Ringrazio, inoltre, le varie cooperative che abbiamo invitato e che prontamente hanno accolto la nostra richiesta. Con questo progetto ancora una volta Fisciano cerca di non lasciare nessuno ultimo”

La consigliera dell’associazione Ilaria Palma