Protocollo d'intesa Fondazione Carisal, Corecom Campania e Dispc Unisa

Il CoReCom Campania, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno (Unisa) e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, rispettivamente rappresentati da Carola Barbato, Virgilio D’Antonio e da Domenico Credendino, alla presenza dell’onorevole Gennaro Olivero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di programmare iniziative e attività su temi di interesse comune, con l’intento di sensibilizzare i territori di riferimento in ambiti delicati quali la consapevolezza digitale, l’inclusione, il digital divide e, più in generale, la promozione di una conoscenze diffuse (tecnologiche e non) nell’utilizzo e nella fruizione dei media.

Il progetto

Il progetto nasce quale ideale sinergia dei tre enti coinvolti che, da sempre, nei propri ambiti di competenza, promuovono la diffusione di una cultura forte della comunicazione consapevole, professionale e non professionale: il CoReCom quale ente con il compito di monitoraggio del sistema dei media a livello regionale, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione nella logica di disseminazione delle conoscenze multidisciplinari di cui è portatore e la Fondazione Carisal che svolge l’ideale ruolo di facilitatore del dialogo tra istituzioni come tra soggetti pubblici e privati.

Una delle prime iniziative di formazione che darà sostanza al protocollo d’intesa sarà dedicata alla formazione degli addetti stampa: la prospettiva è quella di proporre un corso di elevata formazione che si avvalga delle competenze delle tre istituzioni coinvolte, al fine di offrire competenze tecniche specialistiche e moderne, con particolare attenzione al digitale e ai mutamenti indotti dal web, in un contesto professionale particolarmente delicato e sempre più centrale nelle dinamiche di relazione di enti pubblici e privati.