Falaut Festival, un mare di flautisti approda in piazza della Libertà

Un mare di flauti ha attraversato la città, sabato sera, nell'ambito del Falaut Festival. "I protagonisti del Falaut Festival, giunti da tutta Italia, hanno donato a Salerno un'emozione magica attraversando a suon di musica la città fino a Piazza della Libertà per un memorabile concerto finale al chiar di luna",ha osservato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

"L'arte e la bellezza per un messaggio universale di pace ed armonia in una location incantevole. Dopo la Festa del Mare ed il Warner Bros Village, Piazza della Libertà continua ad accogliere eventi di alta qualità con importanti ricadute anche economiche per la città in ragione dell'accoglienza di partecipanti e spettatori", ha concluso il primo cittadino.