Flavio Esposito, un sosia partenopeo

Vi ricordate di Flavio Esposito? Sul web se ne parlava già ad Ottobre del 2021 quando l'artista emergente in questione pubblicava per la prima volta un video clip del tutto inedito su YouTube con la cover della famosa e apprezzatissima canzone Napoletana di Franco Calone intitolata "Aria Pulita", cover diventava in pochissimo tempo un vero successo sul suo profilo YouTube. Avevamo infatti analizzato il personaggio in questione e ci eravamo accorti che lo stesso sembrava simpatizzare in particolar modo per la famiglia d'arte "Calone" proprio perché oltre a questa cover, già in precedenza, ne pubblicava moltissime del figlio dello stesso Franco e cioè del famosissimo artista "Marco Calone" che ultimamente sembra spopolare sempre di più tra i giovani partenopei e non solo. Marco Calone, diventato ormai virale grazie al brano "T'aggio purtato 'na rosa" oggi sembra essere diventato (oltre che conosciutissimo) anche la maggiore fonte di ispirazione dell'artista / cover artist emergente. Flavio Esposito definito ormai da molti come il " sosia di Marco Calone " sembra essere a tutti gli effetti deciso nel portare avanti quello che è il suo lavoro di cover artist, il quale lavoro lo sta portando gradualmente sempre più in cima alla classifica della curiosità popolare ormai affascinata da questo nuovo personaggio. Sulla base di alcune analisi infatti, sembrerebbe che di "sosia" legati agli artisti partenopei non ce ne siano tantissimi se non Flavio Esposito e il sosia di Nino D'Angelo, anch'esso da tempo popolarissimo. In precedenza abbiamo riscontrato che l'ormai sosia di Marco Calone abbia avuto qualche problema su YouTube legato al copyright, problema che da subito l'artista in questione ha ritenuto necessario risolvere per via bonaria mediante social spiegando che non è mai stata sua intenzione sostituirsi all'artista Marco Calone e che col suo pubblicare le cover su YouTube e poi su Spotify con regolare licenza, non avrebbe mai monetizzato nulla e che ciò non era mai stata sua intenzione. In seguito a questa precisazione, nonostante l'artista Marco Calone non abbia mai replicato alle affermazioni del suo sosia, lo stesso Flavio giustificava anche il suo idolo precisando che era consapevole del fatto che determinate rimozioni delle cover, molto probabilmente non fossero frutto di una decisione dello stesso Marco Calone bensì della sua etichetta che a quanto pare si occuperebbe di preservare l'immagine del famoso cantante partenopeo. Proprio come specificato sul suo nuovo sito ufficiale correlato di un'interessante biografia, ad oggi Flavio, non ha ancora dato notizie di eventuali suoi inediti ma promette che presto, oltre alle cover, tutto ciò potrebbe avvenire in un tempo non definito. Cosa c'è da aspettarsi? Certamente, dopo la cover "Aria Pulita" è passato a farne un'altra sempre correlata di videoclip con il brano di Marco Calone intitolato "Nun po durá" video naturalissimo quasi identico all'originale e, la cosa più simpatica, è stato vedere che in una storia Instagram intitolata "Il festival dei sosia" lo stesso artista Marco Calone, evidenziava l'esistenza di Flavio Esposito condividendo un piccolo frammento della video cover "Nun po' durá". Potrebbe avvenire successivamente una consacrazione ufficiale di Flavio Esposito come sosia direttamente dall'artista Marco Calone? Questo non ci è dato saperlo ma siamo certi che un'artista del calibro di Marco Calone non dovrebbe essere altro che fiero di avere un sosia! Attualmente, nonostante il nuovo tatuaggio "Guerriero", Flavio sembrerebbe averne qualcuno in meno rispetto a Marco ma, per molti, resta comunque il suo sosia. Chissà che un domani non ne vedremo delle belle o addirittura in un duetto tra i due?.