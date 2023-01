"La nostra pesca è mediterranea": Flotta Blu avvia la navigazione

Nel nostro mare, il Mediterraneo, la pesca accompagna l'uomo dagli albori della civiltà, da prima ancora dello sviluppo dell'agricoltura diventando, nel corso dei secoli, un carattere distintivo della cultura e della storia del Mare Nostrum e delle popolazioni che vi si affacciano.

Proprio in virtù di questo l'economia ittica ha un importante ruolo socio-economico che va sostenuto, valorizzato e sviluppato. In quest'ottica nasce il progetto di Flotta Blu racchiuso nel motto La nostra pesca è Mediterranea. Un progetto di valorizzazione del pescato e del prodotto trasformato che accresce il valore della pesca costiera all’interno di una rete che coinvolga le istituzioni, il sistema produttivo, ricettivo e turistico locale, partendo da valori primari, come quello della salute e del benessere legati al consumo del pesce azzurro.

Il progetto

La presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 16 gennaio alle ore 17 presso la sede della Fondazione Ebris, in via De Rienzi 50 a Salerno con un convegno. Progetti, piani e politiche di sviluppo, sostegno e sostenibilità: il dibattito stimolerà il confronto davanti a una platea composta da rappresentanti della politica, delle istituzioni, dell’imprenditoria, delle associazioni di categoria, dell’Università e della scuola.

Dalle parole al tavolo si passerà, a conclusione del dibattito, ai piatti della nostra tavola. Emozioni campane tra terra e mare: è questo il titolo dell’apericena curato dallo chef di Acquapazza Cetara Gennaro Marciante.

Flotta Blu nasce su iniziativa del Comune di Cetara e della Regione Campania, ha il sostegno dell’Unione Europea, del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). Affiancano l’iniziativa: il Dipartimento di Medicina della Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno, tre Flag della Regione Campania (Approdo di Ulisse, Pesca Flegrea e Porti di Velia), “Diecimila passi” e “Super Sud” (media partner) e Comune di Cetara. Oltre alla Fondazione Ebris (polo di eccellenza internazionale nella ricerca medico-scientifica), hanno firmato il protocollo d’intesa “Principe di Napoli”, la prima Università gastronomica e centro di alta formazione e specializzazione universitario che ha come direttore del campus il pluristellato chef Heinz Beck e “RE.IS.A.IT”, la rete degli istituti alberghieri dell’Ittico.

Le prossime tappe

Rotti gli ormeggi, dopo la presentazione del 16 gennaio, “Flotta blu” avvierà la navigazione in tutta la Campania. Dieci gli incontri previsti che si terranno in istituti alberghieri nelle cinque province della regione Campania. Eventi diversi, cadenzati in vari momenti della giornata. Una masterclass, tenuta da chef impegnati nella valorizzazione dei prodotti locali, per venti allievi che si cimenteranno nella preparazione di piatti che valorizzino il pescato locale di piccoli pelagici e le produzioni agroalimentari locali. I due migliori allievi di ogni evento saranno premiati nella giornata di chiusura. Nel corso di ogni giornata si terrà una presentazione del progetto che coinvolgerà il mondo dell’Università e della scuola, delle istituzioni, dei rappresentanti del settore agroalimentare, della pesca, dei produttori del trasformato, dei ristoratori. Infine la degustazione dei piatti preparati dagli allievi dell’istituto alberghiero: docenti, esperti del settore e chef faranno da giuria. Ogni appuntamento sarà accompagnato da un allestimento di corner informativi che promuoveranno la rete e i prodotti locali. Il lungo viaggio si concluderà a giugno, con un evento finale e la premiazione degli allievi-chef ad Agerola.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento di presentazione di lunedì pomeriggio (ore 17) collegandosi al link https://flottablu.it/evento/