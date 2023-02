Flotta Blu: al Santa Caterina da Siena-Amendola di Salerno il primo appuntamento de “La nostra pesca è Mediterranea”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo stupore nello scoprire e riscoprire il valore salutare e nutrizionale del pesce azzurro, inestimabile ricchezza del Mare Nostrum che è alla base della Dieta Mediterranea: una risorsa da preservare, valorizzare e diffondere sulle nostre tavole affidandone la ricetta agli allievi delle scuole del nostro territorio come un messaggio che guardi al futuro scrutando nel passato. La costruzione di una rete di relazioni tra il mondo della ricerca, della scuola, delle istituzioni, della politica, delle associazioni di categoria e degli operatori economici che realmente e realisticamente sia capace di promuovere un efficace modello di sviluppo, di sostegno e di valorizzazione della “piccola pesca” campana legata al pesce azzurro, dunque a tutta la specie dei pelagici, e ai prodotti del trasformato. Una filiera che ha un potenziale economico e sociale da sostenere, navigando dal mare alla tavola, lì dove gli allievi chef campani presenteranno piatti, ricette, menù. La conoscenza parte dalla scuola ed è dalle scuole che doverosamente si comincia. Primo appuntamento al Santa Caterina di Salerno.

Primo appuntamento

È questa la rotta di Flotta Blu che al motto de “La nostra pesca è Mediterranea” inizierà la sua lunga navigazione martedì 7 febbraio col primo appuntamento di un programma-progetto che farà poi tappa in altre nove scuole dell’alberghiero nelle cinque province della Campania: si partirà alle ore 10 all’Istituto Superiore Statale “Santa Caterina da Siena-Amendola” a Salerno, in via Lazzarelli 12. Il programma prevede prima una masterclass nella quale uno chef terrà una lezione a venti allievi delle quinte classi dell’istituto che, suddivisi in coppia, prepareranno poi un menù interamente basato sul pesce azzurro. Dopo la masterclass il programma prevede un convegno nell’aula magna dell’istituto al quale parteciperanno rappresentanti della politica, delle istituzioni, della scuola e dell’Università, delle associazioni di categoria e degli operatori economici del territorio dove ricade l’incontro. A moderare l’incontro sarà, come negli altri nove appuntamenti, il giornalista e chef Giuseppe Calabrese, volto televisivamente assai conosciuto come Peppone, protagonista da anni della trasmissione Rai “Linea Verde”. Ed è una linea di progetto, lavoro e condivisione quella che dovranno tracciare i partecipanti al dibattito, una strategia in grado di definire un nuovo modello di gestione che punti alla valorizzazione del piccolo pescato pelagico locale. A conclusione si terrà una degustazione dei piatti preparati dagli alunni-chef dell’istituto e una giuria decreterà la coppia vincitrice che accederà così alla fase finale della manifestazione che si svolgerà in tarda primavera (alla conclusione del viaggio nelle scuole dove sarà replicato lo stesso programma) nell’incantevole location del “Principe di Napoli” ad Agerola, lì dove sarà premiata la coppia vincitrice del concorso.

L’iniziativa e il network

“Flotta Blu” nasce su iniziativa del Comune di Cetara e della Regione Campania, ha il sostegno dell’Unione Europea, del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). Affiancano l’iniziativa: il Dipartimento di Medicina della Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno, tre Flag della Regione Campania (Approdo di Ulisse, Pesca Flegrea e Porti di Velia), “Diecimila passi” e “Super Sud” (media partner) e il Comune di Cetara. Oltre alla Fondazione Ebris (polo di eccellenza internazionale nella ricerca medico-scientifica), hanno firmato il protocollo d’intesa “Principe di Napoli”, la prima Università gastronomica e centro di alta formazione e specializzazione universitario che ha come direttore del campus il pluristellato chef Heinz Beck e “RE.IS.A.IT”, la rete degli istituti alberghieri dell’Ittico. Info. Per tutte le informazioni, per l’elenco delle tappe della manifestazione, per la rete dei partner, per contributi, dati e ricerche è possibile consultare il sito www. flottablu.it. Flotta blu è sui canali social (facebook, instagram) e ha un canale youtube