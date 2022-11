Continua CriticARTando: Fluida incontra gli alunni della "Medaglie d'Oro" di Salerno

Alla scuola secondaria di primo grado Medaglie d'Oro di Salerno continuano gli incontri di CriticARTando - i giovedì dell'autore. Protegonista di questo appuntamento sarà Gilda Pantuliano, in arte Fluida, che incontrerà gli alunni della scuola di via Paolo Vocca.

L'appuntamento

Dopo il grande successo ottenuto dopo l’incontro con lo scrittore Carmine Mari, giovedì 24 novembre sarà il turno della nota artista salernitana Gilda Pantuliano, alias Fluida, che incontrerà gli studenti per far conoscere loro la propria attività ed il percorso artistico che l’ha portata alla creazione delle sue opere.

Durante l’incontro, Fluida si racconterà, racconterà il lungo processo creativo che l’ha portata all’elaborazione delle sue realizzazioni, che solo con una lettura superficiale possono essere intese come un semplice caleidoscopio di colori ottenuto mediante la rielaborazione in post produzione digitale dei suoi scatti fotografici. In realtà c’è molto di più: c’è in primis un’indagine intimista ed animista, una ricerca di sé che, spogliandosi dal suo essere parte di una società moderna, si unisce simbolicamente con le rappresentazioni totemiche della femminilità, intesa come elemento ancestrale della dea madre. Questa divinità, come il mare, genera la vita: da qui il legame viscerale con questo elemento da cui, sì, la vita ha avuto inizio ma in cui, a causa delle pratiche scellerate di pesca selvaggia e dell’inquinamento, la vita rischia di essere soppressa. Da elemento generatore diviene tomba, un tetro e grigio sepolcro che ingoia i suoi figli, come il Saturno di Goya che divora i propri.

Di tutto questo e di altro ancora racconterà l’artista ai giovani studenti, incuriositi dalle sue forme e dai suoi colori, dall’attività di elaborazione di un racconto o di una critica feroce attraverso le immagini che, osservate con spirito analitico, aprono la coscienza a nuovi mondi e nuove narrazioni.