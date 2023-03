Cresce l'Albero delle Identità di Baronissi: continua l'opera di Retake

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Albero delle Identità di Baronissi sta vivendo una nuova crescita con l'aggiunta di nuove foglie, storie ed abilità di chi vive il parco. Il progetto di street art partecipativa, nato dalla collaborazione con Overline jam e Retake Salerno, è stato reso possibile grazie all'evento dell'Albero delle Identità di Battipaglia e alla facilitazione di Sara Petrone. Ma di cosa si tratta esattamente? Si tratta di un'opera d'arte che diventa un mezzo per la partecipazione attiva dei cittadini, consentendo loro di lasciare la loro impronta creativa e di significato nel territorio. Come spiega Stefano, uno dei fondatori del progetto, l'espressione artistica non è mai fine a sé stessa, ma diventa uno strumento di crescita personale e un segno tangibile di questo viaggio alla scoperta di sé stessi.

L'arte, in questo caso, non è solo un modo per condividere idee ed emozioni, ma è anche un mezzo per sviluppare le proprie abilità personali. Questo progetto si basa infatti sul Lean Art Coaching, un modello formativo della Happy Coaching and Counseling che utilizza l'arte insieme agli strumenti del coaching e ai principi del Lean Thinking. Ma l'Albero delle Identità di Baronissi non si ferma qui. Il prossimo passo è coinvolgere le scuole, l'amministrazione e le aziende del territorio per farlo germogliare con le centinaia di "Foglie Abilità" create dai cittadini. In questo modo, il progetto potrà diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, un luogo dove la creatività, l'arte e la partecipazione diventano strumenti per sviluppare la propria identità e per condividere con gli altri le proprie esperienze. Per informazioni sul progetto scrivi a: salerno@retake.org