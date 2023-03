La primavera è arrivata a Salerno città: folla, traffico e code al Nettuno

Boom di presenze a Salerno città, in questa domenica, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano. Complice il sole, tantissime le persone che si sono concesse una passeggiata in centro, in particolare sul lungomare, nell'area di Santa Teresa e in piazza della Libertà.

Traffico e folla in strada, dunque, dove "saltano all'occhio" le code di golosi in attesa di poter gustare un gelato presso lo storico bar Nettuno.