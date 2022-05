Primo maggio da record a Salerno: boom di presenze in centro

Sulle spiagge, a Santa Teresa, in piazza della Libertà, fino in piazza Amendola, location del concerto del 1° maggio e ovviamente al centro storico, dove oggi si chiude la Fiera del Crocifisso Ritrovato: Salerno è stata presa d'assalto da cittadini di tutte le età, in questa calda domenica.

Le code

Traffico e code da sud a nord della provincia, intanto, sin dalle prime ore del pomeriggio e parcheggi rigorosamente pieni: l'emergenza, al di là dei dati non ancora incoraggianti, sembra essere già un ricordo per i cittadini.

Foto di Antonio Capuano