La Fondazione Carisal a sostegno della biodiversità e dell’ambiente

Quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, la Fondazione Carisal ha scelto di sostenere l’iniziativa “Un uovo per l’Ambiente” promossa da EcoMondo, Diritto&Ambiente, in collaborazione con il Rotaract Salerno Est per contribuire, con un gesto di solidarietà, alla tutela della biodiversità ed in particolare, sostenere la popolazione delle api del territorio. Le uova di cioccolato ecologiche e sostenibili donate dalla Fondazione Carisal, sono state consegnate dal Presidente Domenico Credendino ai bambini dell’Istituto Smaldone di Salerno. Al posto delle solite sorprese, le uova di cioccolato green contengono come sorpresa semi di piante floreali, il contenitore di appoggio è pensato per essere usato come incubatore per piantare e far germogliare i semini, così come anche l’incarto, fatto di tessuto per essere riutilizzato. L’intero ricavato delle uova di cioccolato sarà utilizzato per finanziare apicoltori e arnie per la crescita e la produzione del miele che, a sua volta, sarà poi pubblicizzato per aumentare ancora di più il sostegno. Inoltre una volta che le piante saranno cresciute, sarà possibile inviare una foto dei fiori per essere condivisa sui canali social e partecipare alla selezione delle foto più belle e più votate che saranno premiate con i gadget EcoMondo, Diritto&Ambiente. “La Fondazione Carisal, promuove da anni l’educazione ambientale non solo nelle scuole, ma anche nelle comunità, incoraggiando interventi di educazione ambientale finalizzati all’adozione di comportamenti sostenibili e sostenendo progetti e iniziative in campo green, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.