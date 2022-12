Fondazione Menna, Alfieri alla presentazione della mostra “La regola e il caso”

Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri lunedì 12 dicembre, alle 11 partecipa alla conferenza stampa presso la sede della Fondazione Filiberto e Bianca Menna a Salerno (via Lungomare Trieste n° 13) per la presentazione della mostra La regola e il caso. Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, prevista a Salerno dal 15 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023. A seguire, alle ore 12 si tiene una preview stampa del progetto artistico che toccherà le sue varie tappe, a partire dalla sede della Fondazione. Inoltre partecipano l’Amministratore Unico della Scabec Pantaleone Annunziata, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e i due curatori della mostra Antonello Tolve (Accademia di Belle Arti di Napoli) e Stefania Zuliani (Università degli Studi di Salerno). Introduce e modera Letizia Magaldi, presidente della Fondazione Filiberto e Bianca Menna.

La mostra

“Sarà un’esposizione diffusa sul territorio cittadino – dichiara il presidente Franco Alfieri - che coinvolge spazi significativi dell’arte e della vita culturale della città di Salerno, a sottolineare il legame dei due coniugi, Filiberto Menna e Bianca Pucciarelli Menna, con la loro città d’origine e il territorio. La Collezione è presentata per la prima volta al pubblico di Salerno e, oltre alla ex Casa del Combattente, i luoghi coinvolti in questo itinerario sono innanzitutto la nostra Pinacoteca Provinciale, che ospiterà lavori di Georges Braque, Carlo Carrà, Marc Chagall, Otto Dix, Julius Evola, Paul Klee, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Enrico Prampolini, Luigi Veronesi. Sono interessati dalla mostra anche il Museo della Ceramica Alfonso Tafuri, l’Archivio di Stato, la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città.” La mostra è prodotta e promossa dalla Scabec e dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020), con il patrocinio del DISPAC (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno) e del Centro Ict per i Beni Culturali dell’Università di Salerno.