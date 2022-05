La Fondazione Vassallo invitata alla Conferenza Onu dedicata agli oceani

Invito ufficiale alla Conferenza Mondiale sugli oceani organizzata dall'Onu, in programma dal 27 giugno all'1 luglio a Lisbona, per la Fondazione Vassallo. Per l'occasione la Fondazione porterà all'attenzione dell'assemblea la legge "Salva Mare", con l'obiettivo di allargarla a tutto il Mediterraneo.

Le parole di Vassallo

"È emozionante - spiega il presidente della Fondazione, Dario Vassallo - pensare che il nome di Angelo Vassallo risuonerà in una conferenza internazionale, in cui i grandi leader mondiali si confronteranno sulle azioni da implementare per raggiungere i ‘goals’ obiettivo di sostenibilità. Angelo si è battuto per l’ambiente e per difendere la sua terra: è stato un precursore ed oggi le sue idee rivelano la loro efficacia di visione".

La legge Salva Mare

Sono i dati ad evidenziare la necessità di una legge a tutela di tutti i mari: ogni settimana ciascuno di noi ingerisce microplastiche per un quantitativo che ammonta a circa 5 grammi, mentre 500mila tonnellate di plastiche varie non vengono raccolte e di queste, la parte che arriva al mare, viene trasportata dalle correnti oceaniche fino a formare veri e propri atolli, le cosiddette isole galleggianti di rifiuti. "La Legge SalvaMare, approvata nelle scorse settimane, ha un valore enorme perchè riconosce la centralità del ruolo dei pescatori nella pulizia delle nostre acque marine – prosegue Vassallo - Contrariamente a quanto accade oggi, i pescatori potranno trasportare rifiuti a terra senza incorrere in sanzioni e forme di penalizzazione. Ribadiamo il nostro impegno a portare avanti un bel progetto volto a tutelare i nostri mari: incentivare i pescherecci a mantenere pulite le nostre acque e le nostre coste, riportando a terra i rifiuti recuperati durante la pesca. Un bel progetto in memoria di Angelo Vassallo".