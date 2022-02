"Perché le Fonderie Pisano sono ancora aperte?", il servizio de Le Iene: De Luca non risponde

Le Fonderie Pisano alla ribalta nazionale. Ieri sera, infatti, il programma televisivo di Italia1 “Le Iene” si è occupato della vicenda relativa allo storico impianto di via dei Greci, finito nel mirino della magistratura e delle proteste dei residenti che, da anni, ne denunciano l’inquinamento e chiedono a gran voce l'immediata delocalizzazione.

Il servizio

“Perché le Fonderie Pisano di Salerno sono ancora aperte? Lo studio Spes commissionato dalla Regione Campania sostiene che inquinano pesantemente e provocano a chi ci vive vicino gravi danni alla salute, tumori compresi” è la considerazione fatta dal programma Mediaset nel servizio andato in onda ieri sera, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. La giornalista Roberta Rei è andata a parlare con chi vive nella zona: tra le testimonianze, quelle di alcuni residenti che hanno denunciato l’incremento di morti per tumore; intervistato sulla questione, anche l’otorino specialista in oncologia del “San Giovanni Bosco” di Napoli Paolo Fierro e il presidente del comitato Salute e Vita Lorenzo Forte.

Il silenzio di De Luca

Rei ha provato a chiedere una risposta al governatore della Campania Vincenzo De Luca, beccato in strada dall’inviata di Mediaset, che però ha continuato a parlare al telefono mantenendo il silenzio su una vicenda che, da anni, coinvolge molte famiglie salernitane.