I fondi europei e il PNRR sbarcano in Cilento grazie a tre giovani professionisti

Dopo tanto parlare di Fondi Europei Diretti , di PNRR e delle sue opportunità , apre nel Cilento , e parte da Agropoli il primo sportello dedicato alla finanza europea diretta , dove molti bandi riconoscono il 100% di fondo perduto.

I tre professionisti che sono Andrea Siniscalchi Montereale, Fiorentino Marino e Francesco Monzo , hanno integrato ai loro lavori consulenziali aziendali già consolidati sul territorio anche la difficile ed utile consulenza per la richiesta e l'ottenimento per conto di Enti Pubblici ed Impresa del supporto dei Fondi Europei Diretti e PNRR , nonché anche la possibilità di utilizzare un ulteriore strumento di sviluppo messo a disposizione dell'Unione Europea che consiste nei finanziamenti agevolati attraverso la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Dichiarano i tre professionisti " Non utilizzare le risorse Europee che troppo spesso vengono inutilizzate e' un lusso che non possiamo concederci per la crescita del nostro territorio , il nostro compito e' quello di ridurre tali sprechi supportante quanti più Comuni e Pmi del nostro territorio". La sede dei tre professionisti e' situata a Capaccio alla Via Magna Grecia,178 , tutti gli imprenditori ed Enti Pubblici possono richiedere informazioni anche mediante la mail : direzionecsform@gmail.com oppure telefonando allo 08281993926.