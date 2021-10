Niente acqua al Cimitero di Salerno: la segnalazione, intanto perdita segnalata in via Vernieri

Disagi al cimitero di Salerno. Alcuni lettori, infatti, ci segnalano la mancanza di acqua riscontrata dalle fontanelle guaste a Brignano: la risoluzione del problema risulta ancora più urgente, in vista della ricorrenza dei Santi e dei Defunti. L'appello agli enti competenti, dunque, è che venga ripristinato il servizio idrico.

La perdita in via Vernieri

Intanto, di questa mattina, una perdita in via Vernieri resa nota da alcuni residenti della zona che chiedono un intervento immediato per scongiurare spreco di acqua pubblica.