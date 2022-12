Co-housing, nel salernitano formazione e lavoro per 12 persone con disabilità

Sono 12 le persone con disabilità che, grazie all'azienda consortile Agorà S10, avvierà un percorso di formazione e lavoro nell'ambito del progetto finanziato dal Pnrr “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. L'obiettivo del progetto è rendere le persone con disabilità autonome nella loro quotidianità.

Il progetto

Per i dodici beneficiari si apriranno le porte di due abitazioni che sono in fase di individuazione in due dei dieci Comuni di Agorà, sei persone in un’abitazione e sei nell’altra. “Nella filiera delle azioni che l’azienda ha realizzato - spiega Antonio Nuzzolo, responsabile dell’area welfare dell’azienda consortile - questo era il pezzo mancante che, grazie alle nuove risorse, potrà essere colmato”. Con il progetto in questione si punta a realizzare interventi che possano favorire e sostenere le persone con disabilità nel mercato del lavoro, anche attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche, rimuovendo le barriere di accesso all'alloggio e favorendo il miglioramento della qualità della vita delle stesse persone. “Abbiamo creato le condizioni per realizzare un programma di interventi che possa riguardare l’intera vita della persona con disabilità che, così, non sarà mai sola - spiega il direttore dell’Azienda consortile, Giovanni Russo – E questo per una precisa indicazione del Consiglio di amministrazione dell’azienda. L’area della disabilità ci vede attenzionare ogni azione possibile, sia per le persone in sé e sia per le famiglie che vanno supportare non solo nell’oggi, ma anche nelle prospettive future”.