"Forum day": a Battipaglia gli Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno

Partirà oggi “Forum day-Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”, la Kermesse autunnale ideata e promossa dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani–Salerno giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento si terrà a Battipaglia ed accoglierà i giovani appartenenti non solo ai forum giovanili, ma anche associazioni, ragazzi impegnati nel sociale, giovani che vogliono avviarsi al mondo dell’impresa, oltre ai tanti ospiti di spicco della politica Provinciale e Regionale.

L'evento

"Il Forum Day - si legge nella nota - è un momento di reale confronto politico, un’importantissima occasione di dialogo per scambiare opinioni, idee e progetti. Un momento promosso dai giovani per i giovani che sono modellodi cittadinanza attiva e che in questa occasione trovano, nello scambio di buone pratiche e nuove collaborazioni, la giusta carica per iniziare un nuovo anno di attività. Tante le novità e gli ospiti per l’edizione di quest’anno a cui sta lavorando l’organizzazione dell’evento che conclude, per quest’anno e avvia per il prossimo anno, un percorso che non è mai stato interrotto.Il Forum Day infatti, è l’evento di punta di un ente che non ha mai arrestato la propria corsa attraversola presenza costante sui territori della Provincia senza trascurare mai la vera mission: fare rete tra i forum dei territori e soprattutto tra le persone che vi partecipano per rendere i giovani amanti della propria terra e costruttori consapevoli del proprio futuro".