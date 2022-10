Forum day, presentata la sesta edizione degli Stati Generali delle Politiche Giovanili

Presentata in Provincia la sesta edizione del "Forum Day", gli stati generali delle politiche giovanili in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre a Capaccio Paestum presso l’Ex tabacchificio Cafasso. L'iniziativa è organizzata dal Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, in collaborazione con l’amministrazione comunale ospitante e il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum.

La sesta edizione

“Quest’anno è la sesta edizione del Forum Day – dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese – che ha visto l’organizzazione propedeutica di vari incontri tematici nei territori in un percorso che si concluderà con la due giorni finale a Capaccio Paestum. Il Forum Day è un momento molto importante per le nostre comunità perché promuove la partecipazione concreta dei giovani per le decisioni dal basso delle politiche per i giovani. Non sono più le istituzioni che decidono le politiche per i giovani. Come ci indica da anni l’Unione Europea nei programmi di dialogo strutturato, sono i giovani che decidono insieme alle istituzioni le proprie politiche. Oltre cento giovani a Capaccio Paestum lavoreranno a questo, secondo il principio di cittadinanza attiva e sarò felice di unirmi a loro nella giornata conclusiva. Auguro a tutti buon lavoro”. A fargli eco Giovanni Guzzo, delegato alle politiche giovanili: “I nostri giovani al Forum Day saranno impegnati in un dibattito socio-politico sulle tematiche avviate nei territori che sarà finalizzato alla produzione di proposte e suggerimenti da sottoporre ai rappresentati delle Istituzioni. Fra i temi da approfondire “Partecipazione giovanile”, “I giovani e l’Europa”, “I giovani e le istituzioni”. Io avrò il piacere di aprire i lavori e partecipare alle attività degli Stati generali.”