Forum Day, tanti ospiti all'inaugurazione della sesta edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il pomeriggio di questo sabato è stato particolarmente fruttuoso per i lavori del Forum Day. Gli stati generali delle politiche giovanili, giunto alla sua sesta edizione, celebrata presso l’Ex tabacchificio di Capaccio-Paestum. Dopo gli interventi preparatori della mattina ed il pranzo comunitario, i circa 160 ragazzi partecipanti hanno ripreso i lavori. Tanti gli ospiti coinvolti attivamente anche nel pomeriggio: il Consigliere regionale Andrea Volpe, il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola insieme al suo Assessore alle politiche giovanili Daniele De Matteis ed i Consigliere del Forum dei giovani regionale hanno dato avvio alle attività pomeridiane.

Tre i tavoli di lavoro nei quali i giovani sono stati impegnati: quello dedicato al tema della Partecipazione Giovanile, che ha avuto come facilitatore Paolo Senatore dell’associazione Moby Dick-ETS; quello dedicato al tema “I Giovani e le Istituzioni” facilitato da Andrea Orio dell’OCP-UNISA; infine, il tavolo dedicato a “I Giovani e L’Europa” facilitato da Alessandro Abruzzese dell’associazione Cilento Youth Union. In particolare il sindaco Chiola ed il Consigliere Volpe hanno fornito un contributo concreto all’elaborazione delle proposte sulle quali i singoli gruppi di lavoro si stanno confrontando.L’appuntamento è fissato per domani mattina, alle ore 9:30 per la plenaria conclusiva: la giornata sarà cruciale per la concretizzazione del lavoro svolto dai singoli tavoli tematici.