Forum dei giovani: si parte per un'escursione nel territorio di Amalfi

Il Forum dei giovani di Amalfi propone un’escursione per domenica 3 Marzo 2024. Si partirà da Amalfi alle ore 9.00 (punto di incontro: piazzale antistante il Bar della

Valle) e si proseguirà alla volta della Chiesa della Modonna dei Fuondi. Il rientro è previsto per le ore 16.30. In caso di avverse condizioni meteo, l’escursione sarà

rimandata a data da destinarsi. La partecipazione all’escursione è gratuita.

L'iscrizione

Coloro che intendono partecipare all’escursione devono inviare il modulo di adesione (allegato al presente avviso), debitamente compilato e sottoscritto,

tramite posta elettronica all’indirizzo forumdeigiovaniamalfi@gmail.com oppure tramite messaggio WhatsApp al seguente n. +39 3333721729 entro e non oltre

venerdì 1 Marzo.

Il commento

Il presidente del Forum dei Giovani di Amalfi Gennaro Esposito “Abbiamo pensato di proporre un’escursione che si articolerà nel territorio di Amalfi, andando alla riscoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio. Partendo dal centro storico di Amalfi, si raggiungerà Piazza Don Gaetano Amodio, sita nella frazione di Pogerola, per poi proseguire alla volta di un promontorio ubicato alle spalle della località “gaudio”, dove sorge la chiesetta della Madonna dei Fuondi, risalente al XVIII secolo. L’escursione si propone di assumere una connotazione culturale ed ecologica, veicolando e ribadendo, attraverso la pratica del plogging, la sempre più urgente necessità di una conversione ecologica e l’importanza della biodiversità. Anche noi giovani, dinanzi alle sfide ambientali e culturali che caratterizzano il nostro tempo, ci proponiamo e ci auguriamo di essere quotidianamente custodi attenti della casa comune che ci accoglie ed allo stesso tempo parte attiva di una comunità protagonista che sia pronta ad accettare l’invito della natura che ci sfida non solo ad essere rispettosi del creato nel presente, ma anche e soprattutto ad assumerci la responsabilità di fare scelte coraggiose con lo sguardo rivolto al futuro.