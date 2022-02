Pellezzano: al via le iscrizioni al "Forum dei Giovani"

Grande opportunità di partecipazione per i giovani di Pellezzano tra i 15 ed i 35 anni: sono aperte, infatti, le iscrizioni al Forum dei Giovani di Pellezzano. Gli interessati devono produrre apposita istanza indirizzata al sindaco del Comune di Pellezzano, entro il 28 febbraio 2022, con consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.00.

I commenti

"In riferimento alla notizia dell’apertura delle iscrizioni al Forum dei Giovani di Pellezzano – ha commentato il sindaco Francesco Morra - colgo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, la rilevanza di questa istituzione, che ha il compito di aggregare i giovani del territorio per favorire lo sviluppo e la promozione di progettualità ed iniziative nel campo del sociale e delle politiche giovanili. Il Forum si pone, altresì, quale strumento idoneo a sollecitare e rilanciare una piena sinergia tra i giovani e le istituzioni locali, proponendo in concreto un fecondo confronto di idee, slanci ed obiettivi finalizzati allo sviluppo e alla crescita culturale e qualitativa del nostro comprensorio. Ringrazio, inoltre, il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili, Marco Rago, che sta offrendo un prezioso contributo per mantenere viva e attiva questa realtà".

"Riorganizzare il nuovo Forum dei Giovani – dichiara il Consigliere delegato Rago - è importante per assicurare qualità ed efficacia alle politiche giovanili del Comune di Pellezzano e sono certo che i giovani del territorio sapranno assicurare un prezioso apporto di stimoli e nuove prospettive così da rendere Pellezzano una realtà sempre più ricca di idee, proposte ed entusiasmo".

La domanda

Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, piazza Municipio, 1 e sul sito web del Comune all'iindirizzo: www.comune.pellezzano.sa.it. All'atto dell';iscrizione è possibile presentare anche la candidatura a ricoprire la

carica di Consigliere, redatta su apposito modello (Candidato Consigliere) disponibile presso l';URP e sul sito web predetto.

Le elezioni

Successivamente, il giorno 01 Marzo 2022 si procederà, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso la sede del Forum dei Giovani sita in Piazza Municipio, 1 di Pellezzano, all'elezione dei membri che andranno a costituire il Consiglio del Forum stesso. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti entro il 28 Febbraio 2022.