Forum dei Giovani, la prima assemblea del coordinamento provinciale

Mercoledì 15 Maggio si è tenuta la prima Assemblea del neo eletto Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno presso la Sala Del Consiglio di Palazzo Sant’Agostino. Sono stati diversi gli argomenti affrontati, primo tra tutti l’insediamento del nuovo Direttivo.

Le deleghe

È stata anche definita l’attribuzione delle deleghe, che sono state suddivise in questo modo: Rosario Madaio (Forum dei Giovani Castelcivita) come Coordinatore; Alfonso D’Amato (Forum dei Giovani di Pagani) e Vincenza Barra (Forum dei Giovani Padula) come Vice Coordinatori; Pierfrancesco Del Priore (Forum dei Giovani di Battipaglia) come Segretario Generale; Gaia Aliberti (Forum dei Giovani di Mercato San Severino) come Segretario Amministrativo; Bartolomeo Merolla (Forum dei Giovani di Furore) come Tesoriere. L’Ufficio di Comunicazione comprende Chiara di Benedetto (Forum dei Giovani di Eboli) e Gaia Aliberti (Forum dei Giovani di Mercato San Severino). I Responsabili d’Area sono: Sara Bianchi per la Macro Area Nord (Forum dei Giovani di Fisciano), Karol Potolicchio per la Macro Area Centro (Forum dei Giovani di Acerno), Donatella Passaro per la Macro Area Sud Cilento (Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo) e Antonio Rinaldi per la Macro Area Sud Vallo (Forum dei Giovani di Buonabitacolo). È stato inoltre espresso l’intento di regolamentare le Commissioni tematiche del Coordinamento. L’assemblea, dal carattere prevalentemente programmatico, ha visto la partecipazione di diversi Forum della Provincia e dei membri della Commissione Politiche Giovanili Salerno del Forum Regionale dei Giovani - Campania, presenti in sala per presentare le proprie istanze e condividere il programma con tutta l’Assemblea. Presenti durante l’assise anche il Presidente Franco Alfieri e il Vice Presidente Giovanni Guzzo.