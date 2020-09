Foto "sott'acqua": la bellezza femminile negli scatti di Massimo Gugliucciello

"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ne era convinto Peppino Impastato e questo suo pensiero è stato scelto come "didascalia" per le foto sott'acqua di Massimo Gugliucciello che, presso la azienda agrituristica Valle degli Ulivi di Contursi, ha immortalato le sue modelle in piscina. Così, Annalisa Forlenza, Angelica Vitagliano, Nunzia D'Angelo e Rachele Ricca hanno prestato la loro immagine agli affascinanti scatti ideati dal fotografo che, in poco tempo, hanno ottenuto innumerevoli like sui social.

