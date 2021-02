La Fotonotizia: obiettivo puntato su crisi e pandemia, ricavato devoluto in beneficenza

E' un progetto di allievi, ex allievi e collaboratori della Scuola di fotografia “iophotografo”, in sinergia con l’Associazione culturale “ventimillimetri”

Si chiama "la Fotonotizia", è il diario per immagini del 2020 e ha due finalità. La prima, giornalistico-documentaria: raccontare la crisi. La seconda, benefica: devolvere l'incasso a chi ha bisogno. La Fotonotizia è un progetto di allievi, ex allievi e collaboratori della Scuola di fotografia “iophotografo”, in sinergia con l’Associazione culturale “ventimillimetri”.

I dettagli

La prima pagina è dedicata a Valentina Mustaro, regista, uno dei volti-simbolo di questa pandemia che non dà scampo alla cultura, agli attori, al teatro. Valentina è anche un bravissimo "mimo". Gli occhi "parlano" anche stavolta: la mascherina le copre il viso; indossa la maglietta che è tifo-radici-appartenenza, come accade ai giocatori di calcio. C'è scritto "La Ribalta" e intorno è gelo, silenzio: sedie chiuse, vuote, senza pubblico. Sullo sfondo, alle sue spalle, ecco la scenografia che riproduce la celebre frase del grande Eduardo De Filippo: "Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male".

Il racconto per immagini

La pandemia ha sconvolto le nostre esistenze, costringendoci a riorganizzare il vissuto sociale, culturale ed economico. La fotonotizia racconta, svela, documenta, indaga, registra i profondi cambiamenti che si sono verificati. Paola Aucelli, Luigi Catuogno, Emilia De Feo, Fabio De Michele, Vittoria Di Giacomo, Anna Giordano, Enza Sola, Valentino Petrosino, Anna Pianura e Tiziana Varani rivolgono l’attenzione verso il nuovo "straordinario ordinario". La direzione è di Gianpiero Scafuri, iniziativa patrocinata dalla Provincia di Salerno e riconosciuta dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. L’introduzione è a cura di Mariano Ragusa, con un contributo di Susanna Bertoni de Dipartimento comunicazioni Fiaf. Il libro è stato finanziato dal Presidente del Consiglio Comunale di Salerno, Alessandro Ferrara.

La solidarietà

Il diario per immagini, in cartaceo o in formato digitale, è in vendita sui canali social delle associazioni territoriali coinvolte: pagine Facebook pianeta21sa che rimanda all'associazione di volontariato costituita da genitori e familiari di bambini di età inferiore ai 3 anni, affetti da Sindrome di Down; laspesasospesapoetica; scuoladifotografiaiophotografo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.