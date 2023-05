Frana di Sarno, conferita la cittadinanza onoraria anche alla Polizia

Un grazie alla Polizia di Stato da parte dell’Amministrazione Comunale di Sarno che, in occasione del venticinquennale dell’alluvione o frana di Sarno avvenuta tra il 5 e il 6 maggio 1998, con il conferimento di numero 8 “Cittadinanze Onorarie” ha voluto riconoscere, tra gli altri, il servizio offerto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, prontamente intervenuti durante l’evento catastrofico, in soccorso dell’intera comunità sarnese, con la seguente motivazione “per l’altissimo senso del dovere e il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal suo personale, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alla popolazione sarnese, duramente colpita dalle disastrose colate di fango”.

I presenti

A ricevere la Cittadinanza Onoraria, questa mattina presso il Teatro De Lise, è stato il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio che, in rappresentanza del Capo della Polizia Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, ha ritirato con onore e gratitudine il riconoscimento, insieme al presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Cavaliere Ufficiale Gianpietro Morrone, in segno simbolico di riconoscenza e di apprezzamento per il lavoro svolto dai tutti i poliziotti che, il 5 maggio del 1998 e nei giorni successivi, con le altre Forze di Polizia e gli altri Organismi ed Enti, prontamente ed attivamente si adoperarono in aiuto e in soccorso dei cittadini colpiti dal devastante evento alluvionale. Nell’occasione è stato allestito uno spazio espositivo curato, in particolare, dai reparti specialistici della Polizia di Stato, con la presenza di unità cinofila antiesplosivi e con lo schieramento di uomini e mezzi di tutte le Forze di Polizia, della Protezione Civile e degli organismi di soccorso e volontariato.