Curiosità a Montesano, Francesca si sposa e poi va a votare

Francesca Bianco, nel giorno delle sue nozze, si è recata al seggio di Montesano Scalo per votare, in abito da sposa

Non ha rinunciato ad esprimere la sua preferenza per le elezioni comunali, Francesca Bianco che, nel giorno delle sue nozze, ieri, si è recata al seggio di Montesano Scalo per votare, in abito da sposa.

Il tempo di convolare a nozze con il suo amato Michele Bucino e poi dritta al seggio: Francesca ovviamente non è passata inosservata tra scrutatori e votanti. Un plauso per il suo senso civico.