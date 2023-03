Dieci anni senza la "Freccia del Sud": l'Acchiappavip ricorda Pietro Mennea

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Pietro Mennea. Aveva 61 anni, il 23 marzo 2013, quando chiuse per sempre gli occhi in una clinica di Roma. Questa mattina, l'Acchiappavip Francesco Caterina ha pubblicato una foto scattata, anni fa, in compagnia di Mennea in occasione del suo compleanno.

La carriera

Per anni primatista mondiale dei 200 metri, l'atleta che ha un legame speciale con Salerno, lottava da tempo con un male incurabile. La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980 sui 200 metri, nonchè detentore del record del mondo sulla distanza per 16 anni, infatti, nella stagione 1998-1999 ricoprì per diversi mesi l'incarico di direttore generale con la Salernitana di Aliberti.Soprannominato la Freccia del Sud, Mennea era stato intercettato dall'ex patron Granata per la cittadella dello sport che intendeva realizzare a Giffoni Valle Piana. Di lui non resterà solo il ricordo di un grande atleta, ma anche di uomo straordinario, laureato, tra l'altro, in Scienze politiche, nonchè avvocato e docente universitario.