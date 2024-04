Roccapiemonte, sabato l'intitolazione del piazzale a Francesco Puopolo

Doppio appuntamento a Roccapiemonte sabato 27 aprile e domenica 28 aprile presso il Centro Sociale. Al giovane Francesco Puopolo, prematuramente scomparso la scorsa estate a seguito di una tragica caduta con la propria bicicletta, verrà intitolato il piazzale dello Stadio “Ravaschieri” di Roccapiemonte. La cerimonia ufficiale si terrà sabato alle ore 17:30, alla presenza dei familiari di Francesco, di autorità civili e religiose, del sindaco Carmine Pagano, del vicesindaco Roberto Fabbricatore. Per ricordare Francesco, grazie all’impegno dei suoi amici e dei tifosi della Polisportiva Rocchese, all’esterno dello stadio è stato inoltre realizzato uno splendido murales dall’artista Giuseppe Palladino, in arte Nemo One. A seguire si terrà una partita di calcio amichevole tra ragazzi di Roccapiemonte e non solo, a cura della neonata Associazione Culturale “Pisolo” che, il giorno dopo, domenica 28 aprile, alle ore 18:00, presso il Centro Sociale di via della Fratellanza, inaugurerà la propria sede ufficiale.