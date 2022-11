Commozione a Bellizzi, Franco ce l'ha fatta: parteciperà alla Maratona di New York

Sta per realizzarsi il sogno di Franco Leo, pittore tetraplegico con la passione per l'atletica che, grazie al supporto del fratello Dario, domenica 6 novembre parteciperà alla Maratona di New York. Contando sul sostegno di un imprenditore, Giuseppe Rinaldi (CEO Isolkappa), il 52enne di Bellizzi, per la prima volta lascia la sua Italia e percorrerà in carrozzina i 42 chilometri previsti a New York, tra Brooklyn e il Queen, Queensborough e Central Park.

Dario spingerà la sua carrozzina. Gioia grande in tutta la comunità.