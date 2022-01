"I fratelli De Filippo": anche un "pezzetto" di Salerno all'interno del film

C'è anche un pezzetto di Salerno in quello che è stato l'evento televisivo delle feste natalizie: I fratelli De Filippo. Oltre alla presenza di Annapaola Minardi nel ruolo della piccola Titina De Filippo, infatti, molte scene del film sono state girate all'interno del teatro Verdi di Salerno.

Il commento del sindaco

"Ho visto con interesse e commozione il film I fratelli De Filippo - ha commentato soddisfatto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - Grande successo per l'opera di Sergio Rubini che sta battendo tutti i record di ascolto, dopo l'eccellente messa in onda nella prima serata di Rai Uno, sulla piattaforma Rai Play. È la storia ben narrata e recitata di grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ed è motivo di emozione ed orgoglio per il Comune di Salerno di aver contribuito a questo successo mettendo a disposizione il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno dove sono state ambientate numerose scene della pellicola. Suggerisco a tutti di vedere, o rivedere, il film disponibile gratuitamente su Rai Play".