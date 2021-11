Clima: a Salerno continuano i Fridays For Future

Continuano anche a Salerno i Fridays For Future per protestare contro il cambiamento climatico e contro il documento uscito dalla Cop 26, ritenuto troppo poco impattante per risolvere il problema. Ogni venerdì, infatti, sul corso Vittorio Emanuele di Salerno si tengono gli Strike for Future dove diversi ragazzi si incontrano per sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni che il cambiamento climatico sta apportando alla nostra Terra.