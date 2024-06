Da Cetara a Positano: tutti con il naso all'insù per i fuochi artificiali di San Pietro e Paolo

Tutti con il naso all'insù, sabato notte, in Costiera Amalfitana: da Cetara a Positano, splendidi i fuochi pirotecnici in occasione della festa di San Pietro e Paolo. Da terra o dalle imbarcazioni in mare: innumerevoli le persone che hanno assistito allo spettacolo.

Per evitare il traffico veicolare, molti hanno raggiunto la Divina con i traghetti della Travelmar che hanno trasportato migliaia di persone. Non è mancato qualche disagio dopo la mezzanotte, quando tanti visitatori hanno dovuto attendere molto per salire a bordo dei traghetti notturni, probabilmente di numero non sufficiente rispetto ai passeggeri.