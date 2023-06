Allarme furti in via Luigi Guercio: rubate le luci posteriori delle Smart

Vandali in azione, la scorsa notte, in via Luigi Guercio a Salerno, dove – come mostrano le foto inviateci dai residenti - ignoti oltre a danneggiare diverse auto (in particolare Smart) parcheggiate hanno rubato le lampadine delle luci posteriori.

L'appello

A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari, che chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine soprattutto durante l’orario notturno.