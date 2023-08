Calcio, Gabri Veiga preferisce l'Arabia Saudita all'Italia: il sindaco di Baronissi si indigna e dice la sua

"Impossibile per tanti di noi rinunciare al pallone dei fine settimana, allo stadio, al tifo, alle trasferte, a dazn, alle tante occasioni di socializzare e di emozionare che il calcio ci regala". Esordisce così il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante che si sofferma su Gabri Veiga, "il ventunenne calciatore spagnolo in procinto di trasferirsi ad una società importante italiana (dunque con possibilità di partecipare a un top campionato e anche alla Chiampions Legue e quindi con occasione di crescere e di migliorarsi e con possibilità di guadagnare più che bene a suon di milioni) che alla fine rifiuta l’Italia e si trasferisce in Arabia Saudita (alla societa’ Al-Ahli) per giocare in un torneo di calcio modesto e senza prospettive".

La riflessione

Ad indignare il primo cittadino, la motivazione della scelta del calciatore: lo stipendio annuo di 12, 5 milioni. "Il ragazzino è veramente uno sportivo, un appassionato di calcio? Uno che vuol misurarsi e migliorare? O le sue valutazioni sono diverse e molto meno nobili? Lo domando a lui, ai suoi procuratori e anche al suo papà e alla sua mamma. Oltre che farne una questione morale contestualizzo Il fatto (questo fatto è solo un esempio) in cio’ che oggi sono la nostra società e il mondo e alle possibilità di vita che gran parte del pianeta ha. E i nostri giovani talenti, coetanei del signorino? Così non puo’ andare!", ha concluso Valiante.