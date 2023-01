Gioia grande per la famiglia Carpine: il piccolo Gabriel accolto anche dai bisnonni e dai trisnonni

La longevità è di casa presso la famiglia Carpine: è nato il 17 gennaio il piccolo Gabriel, bimbo accolto dall'amore della mamma, del papà, ma anche dei nonni, di quattro bisnonni e di due trisnonni.

La curiosità

La famiglia è in festa per la nascita del nuovo arrivato, abbracciato, dunque, dai quattro bisnonni, alias Giuseppe, Michelina, Luigi e Anna, nonchè dai trisnonni Michelina e Donato, oltre che dai genitori e dai nonni. Generazioni diverse, insomma, stanno celebrando l'ultimo arrivato in casa Carpine.