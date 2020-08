Polisportiva Salerno Guiscards, inaugurata la Gaming House a Le Cotoniere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è aperta una nuova era per la Polisportiva Salerno Guiscards. Presso il Centro Commerciale Le Cotoniere è stata inaugurata la Gaming House della società del presidente Pino D’Andrea. Un progetto fortemente voluto, innovativo che conferma l’ulteriore radicamento del sodalizio sul territorio salernitano. Una vetrina importante per l’intera Polisportiva ma soprattutto un'area multimediale aperta a tutti. A tagliare il nastro il presidente D’Andrea con il direttore del Centro Commerciale Le Cotoniere, Carmelo Camiolo, la presidente del Csi Salerno, Teresa Falco e l’assessore allo sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno. Alla Galleria 3 de Le Cotoniere nasce quindi uno spazio interattivo dove sarà possibile cimentarsi in divertenti sfide ai principali videogames ed entrare a far parte del mondo degli eSports. Lo store è aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 21:00, con lo staff Guiscards che sarà impegnato a fornire tutte le informazioni sulle attività della Polisportiva, mentre l'accesso all'area videogames è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle 22:00.

«Finalmente siamo riusciti ad inaugurare grazie alla collaborazione con Le Cotoniere la nostra Gaming House – ha dichiarato il presidente Pino D’Andrea –. Questo sarà un importante punto di riferimento sia per gli eSports sia come infopoint delle nostre attività. Questa inaugurazione dà anche il via alla nostra stagione sportiva. Siamo soddisfatti e onorati di dar vita a questo nuovo progetto. Aspettiamo tutti gli appassionati e tutti coloro che vorranno entrare a far parte della nostra Polisportiva».

Soddisfazione per l’apertura di questo spazio innovativo è stata espressa anche dai vertici del Centro Commerciale Le Cotoniere: «La Proprietà e la Direzione del Centro Commerciale Le Cotoniere fin dal principio hanno immediatamente sposato il progetto sportivo/tecnologico della Polisportiva Guiscards divenendo praticamente pionieri di un nuovo smart concept sviluppato all’interno di uno Shopping Mall. L’augurio è che tale iniziativa possa essere positivamente recepita dai Clienti in modo tale da creare un volano sia per il Centro che per la Polisportiva anche perché gli E-Sports con il passare del tempo risultano sempre più praticati da un target trasversale».

«Oggi aggiungiamo un nuovo tassello al mondo della Guiscards – ha dichiarato la responsabile segreteria Marta Peruzzini –, iniziamo una nuova avventura in questo store che sarà un punto di riferimento per chi vorrà entrare in contatto col nostro mondo».

All’interno della Gaming House ci sarà spazio anche per Wonderlab, partner tecnologico della Polisportiva Salerno Guiscards: «Oggi abbiamo inaugurato questa nuova sede – ha dichiarato Dario Guadagno, Innovation Manager di Wonderlab - che ci darà la possibilità di mostrare al meglio quanto facciamo a livello sportivo, tecnologico e sociale. Il Centro Commerciale Le Cotoniere, in tal senso, è la vetrina ideale, riuscendo a coniugare la vicinanza alle famiglie alla nostra voglia di innovare e di creare aggregazione».

All’interno della struttura ci sarà anche una sezione dedicata alla Web Tv della Salerno Guiscards, ma naturalmente grande spazio sarà dedicato agli eSports con ben tre postazioni previste per Play Station e cinque per Pc: «E’ una grande soddisfazione inaugurare questa Gaming House – ha dichiarato Daniele Basso, responsabile del team eSports della Salerno Guiscards –. È un passo molto importante per il nostro team degli eSports ma anche per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo mondo. Daremo la possibilità di provare diversi giochi sia per play station sia per Pc».