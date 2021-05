Bloccata sul tetto per 15 giorni: salvata gattina a Battipaglia

"Un ringraziamento speciale, a Elio Vicinanza, il vigile del fuoco che per primo è riuscito ad avvicinare l’animale e ha fatto sì che fosse messo in sicurezza", ha raccontato Riccio

E' rimasta bloccata sul tetto per 15 giorni, sopravvivendo solo grazie al cibo lanciato dai balconi degli stabili circostanti. Ma è sopravvissuta ed è stata finalmente recuperata, una gattina, a Battipaglia: nel tentativo di aiutarla, i vigili del fuoco avevano provveduto a lasciare ogni finestra aperta per provare a farla scendere tramite la scalinata interna, ma il tentativo non era andato a buon fine. Così, su richiesta dell'animalista Alfredo Riccio, referente delle colonie feline, è intervenuta la Protezione Civile di Battipaglia coordinata dalla Polizia Municipale e, finalmente, il gatto è stato prelevato e messo in salvo.

Il lieto fine

"Un ringraziamento speciale, a Elio Vicinanza, il vigile del fuoco che per primo è riuscito ad avvicinare l’animale e ha fatto sì che fosse messo in sicurezza", ha raccontato Riccio. Una volta salvata, la micina è stata condotta al Check Up per gli accertamenti: "Dopo esserci assicurati sulle sue condizioni buone di salute, cercheremo per una casa per lei", ha annunciato l'animalista. Sospiro di sollievo per tutti i condomini che hanno seguito la vicenda.