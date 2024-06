Salerno, il Centro per la Legalità annuncia attività di sensibilizzazione sul rispetto degli animali e inaugura il primo “Gattoparco"

Tutto pronto, presso gli spazi attigui alla storica Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte (Salerno), per la presentazione delle prossime attività promosse dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio morale dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e in collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano. A presentare il progetto, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 17.30, presso la Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte, a Salerno (di fronte all’ingresso del parcheggio del Centro Commerciale Le Cotoniere), l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, la Direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi, la professoressa Lorella Parente, il Parroco di Santi Felice e Giovanni in Pastorano, Don Marco Raimondo e la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente, alla presenza, tra gli altri, delle comunità parrocchiali di Matierno-Cappelle-Pastorano e di alcune delegazioni del mondo animalista.

Il progetto

Preoccupati per l’escalation dei maltrattamenti e delle torture inflitte agli animali nel nostro territorio, i volontari del Centro per la Legalità hanno, infatti, puntato l’attenzione sul dilagare di crudeltà e barbarie nei confronti di esseri indifesi, quali, per l’appunto, gli animali, nonché sulla spettacolarizzazione dell’orrore attraverso i social. Considerando che il maltrattamento degli animali nell’età infantile, adolescenziale o adulta rappresenti un campanello d’allarme quale indice di potenziale pericolosità sociale futura, la cooperativa Galahad ha inteso allargare il suo impegno educativo e sociale attraverso azioni volte alla sensibilizzazione sul rispetto verso gli animali, rivolgendosi ai più giovani e rendendo questi ultimi “custodi” di chi non ha voce. Dal prossimo autunno, i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, saranno anche protagonisti di iniziative di sensibilizzazione e promozione di raccolte solidali rivolte ai canili, ai gattili e agli animali in difficoltà, ai fini di educare le giovani generazioni all’empatia con ogni creatura, scongiurando la disumanizzazione e la desensibilizzazione che serpeggiano nella società. Nell’ambito di tali attività, è stato allestito, intanto, il primo Gattoparco cittadino, intitolato a Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri. Si tratta della prima area di sgambamento protetta per i mici domestici, segno di attenzione per i felini che potranno dar sfogo alle loro energie represse assaporando quel senso di libertà nel verde, importante ma spesso necessariamente negato ai gatti in appartamento, per ragioni di sicurezza. Il Gattoparco, munito di reti ad hoc e con arredi a tema, tra tunnel e giochi per gatti, restituisce invece ai gatti attimi di avventura in natura, senza rischi, tra piantine non nocive per gli animali donate dal vivaio salernitano Avagliano, grazie al prezioso supporto del presidente senior della Coldiretti Salerno, Enzo Galdi. Lo spazio verde, attiguo alla chiesa Santa Maria Dei Greci, sarà fruibile tramite aperture sperimentali, nel periodo estivo, e sarà accessibile gratuitamente, a turni programmati, dai gatti domestici regolarmente vaccinati e sterilizzati, accompagnati dai loro proprietari. Nello stesso spazio saranno organizzate anche iniziative di natura sociale e culturale aperte a tutta la comunità.

Le informazioni



Per tenersi aggiornati sulle prime aperture e sulle attività del Gattoparco, è possibile seguire gli aggiornamenti che saranno inseriti sulla pagina Facebook del Centro per la Legalità (Centro per la Legalità- Coop. Galahad) oppure contattare per info via whatsapp il numero 3287354728. Appuntamento, intanto, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 17.30, presso la Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte, a Salerno.