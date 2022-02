Baronissi, prima candelina per la gelateria del maestro Angelo Napoli: coni in omaggio, ecco a chi

Golosi in estasi: in occasione del primo anno di attività della gelateria del maestro Angelo Napoli di Baronissi, domenica 6 febbraio, con l'acquisto di una vaschetta d'asporto o di una torta, il maestro gelatiere offre due coni in omaggio, da gustare in settimana.

Un appetitoso invito per riscoprire la bontà del gelato, adatta ad ogni stagione.