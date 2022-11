Gelato Festival World Masters: anche un salernitano fra i semifinalisti

C'è anche un salernitano fra i sei semifinalisti italiani del Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

La terza tappa

La gara, terza tappa della selezione in giro per l'Italia, si è tenuta presso la scuola di gelateria e pasticceria WhiteAcademy di Roma e ha coinvolto 17 gelatieri provenienti da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Fra loro, al terzo posto, Marco Adinolfi della Gelateria Marco Adinolfi di Cava De’ Tirreni con il gusto “Incanto d’Autunno”, un gelato alla zucca dai sentori autunnali profumato con cannella e zenzero, variegato con amaretto sbriciolato.