"Un gelato per l'Ucraina": al via l'iniziativa della Claai, per aiutare le famiglie fuggite dalla guerra

Al via, da domenica 27 marzo, "Un gelato per l'Ucraina" che si prepara a rendere ancora più “buoni” in tutti i sensi i prodotti artigianali di bar e gelaterie associati alla Claai di Salerno. Parte, infatti, da Campagna, precisamente dall’Isola del Gelato, infatti, l’iniziativa benefica che intende devolvere il ricavato della vendita dello squisito gelato dedicato all’Ucraina, per una raccolta fondi solidale in favore delle famiglie ucraine fuggite dalla guerra e giunte nel nostro territorio. Su impulso del presidente della Claai di Salerno, Gianfranco Ferrigno, dunque, a partire da domenica 27 marzo 2022, i golosi che sceglieranno di assaggiare il gelato dedicato all’Ucraina, contribuiranno a supportare le mamme e i bambini costretti ad abbandonare casa e affetti per l’invasione russa.

I locali aderenti

Ad aderire ad "Un gelato per l'Ucraina", il Bar Centrale Pontecagnano, la Gelateria delle Sirene Salerno, la Gelateria Punto Freddo Scafati e l’Isola del Gelato di Campagna che proporranno gusti studiati per richiamare la bandiera giallo-azzurra. Il ricavato del gelato sarà devoluto alle cooperative sociali Domus Familia Felix e Galahad, già impegnate in una raccolta benefica di beni alimentari presso la parrocchia di San Demetrio, che provvederanno poi a distribuire quanto raccolto alle famiglie ucraine fuggite dalla guerra e attualmente residenti in provincia di Salerno.