Festa del Pescato, si rinnova il gemellaggio tra Castellabate e Camogli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una delegazione dell’Associazione Punta Tresino di Castellabate ha preso parte, nel weekend, alla “Sagra del Pesce” di Camogli, in Liguria, rinnovando un legame ormai ben saldo dal 2016 con la Proloco Camogli, organizzatrice del famosissimo evento nel grazioso borgo ligure. Uniti dall’amore per il mare e per la pesca, le due associazioni collaborano vicendevolmente alla “Sagra del Pesce” di Camogli ed alla “Festa del Pescato” che ritorna quest’anno per la 12esima edizione, dal 2 al 4 giugno, nella cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

“E’ un rapporto di amicizia ormai consolidato nel tempo – spiega Giovanni Pisciottano – Grazie al presidente Tonino Verdina per la straordinaria ospitalità, che ricambieremo agli inizi di giugno, quando sarà la Proloco Camogli a raggiungere il Cilento, per aiutarci in occasione del nostro evento. Due splendidi borghi uniti dalla stessa passione ed animati da un forte spirito di collaborazione, questo è il gemellaggio tra Castellabate e Camogli”. La delegazione cilentana, in occasione del viaggio a Camogli, ha omaggiato, per conto dell’Amministrazione comunale di Castellabate, il primo cittadino di Camogli, Francesco Olivari, con un gagliardetto ufficiale dell’Ente.